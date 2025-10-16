Inhabilitan SSPE y Defensa 33 artefactos explosivos en Moris

Como parte de la estrategia para garantizar la tranquilidad en Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Defensa, llevó a cabo la localización y destrucción controlada de 33 artefactos explosivos hechizos en el municipio de Moris.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 15 de octubre, cuando personal policial y militar concluyó una jornada de revisión en distintas zonas de la localidad, donde se localizaron y aseguraron los artefactos en puntos estratégicos.

Una vez confirmada su ubicación, se activó el protocolo de detonación controlada, con el fin de inhabilitar las 33 piezas que representaban un riesgo para la seguridad ciudadana; la operación se desarrolló de manera coordinada y concluyó sin incidentes.

Estas acciones forman parte de la instrucción del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, de mantener presencia operativa en zonas prioritarias y garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades serranas.