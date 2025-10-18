Incendio consume vivienda en la colonia Dale; muere una mascota

La tarde de este sábado, un fuerte incendio consumió por completo una vivienda ubicada en las calles 24 y Tamborel, en la colonia Dale, dejando cuantiosos daños materiales y, presuntamente, una mascota calcinada.

De acuerdo con los primeros reportes, los moradores del domicilio, identificados como Clara y Panchito, habían salido momentáneamente a la tienda y, al regresar, observaron un chispazo en el interior de la casa, lo que dio inicio al fuego. Ambos lograron ponerse a salvo al exterior.

Vecinos del sector acudieron de inmediato para brindar apoyo, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la presencia del Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas contiguas. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.