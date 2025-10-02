Incauta SSPE armas, municiones y un vehículo robado en Falomir

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró un vehículo con reporte de robo, armamento de alto poder y equipo táctico, durante un operativo desplegado el pasado 1 de octubre en el municipio de Aldama.

La intervención se realizó por medio del personal de la Dirección de Inteligencia Operativa y Análisis Táctico, que tras labores previas de investigación, definió la zona de despliegue en las inmediaciones de Estación Falomir. En ese punto, fue localizado un vehículo pick up Dodge Ram 2500, oculto entre la maleza.

Al ser revisado, se constató que el automotor tenía placas sobrepuestas de Chihuahua, sin embargo, al ser revisado en las bases de datos Centinela, se constató que tenía reporte de robo de los Estados Unidos.

Al realizar la inspección al interior del automotor se localizaron 7 armas largas, 15 cargadores, 230 cartuchos útiles, 1 guardamano, 1 uniforme táctico, 1 fornitura, así como 1 chaleco.

Todo lo anterior quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.