Imputa Fiscalía cargos a hombre por intento de homicidio calificado en Delicias

En 2024 el presunto responsable disparó en cinco ocasiones contra la víctima, y desde entonces había estado sustraído de la justicia; es detenido en Durango

La Fiscalía de Distrito Zona Centro en Delicias, este lunes 27 de octubre formuló imputación a José Juan A. G., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de un masculino de iniciales R.A.O.

En la carpeta de investigación de la causa penal 753/2024, esta representación social expuso que el 7 de octubre del año 2024, el imputado acudió al exterior de un domicilio de colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Delicias, y le disparó a la víctima con un arma de fuego, en al menos cinco ocasiones.

El ataque provocó diversas lesiones graves en varios órganos del afectado, lo cual, según el dictamen del médico legista, pusieron en riesgo su vida.

La investigación ministerial derivó en la solicitud de una orden de aprehensión en contra de José Juan A. G., el 11 de octubre de 2024, que fue concedida el día 12 de ese mes y año, pero desde entonces el acusado estuvo sustraído de la justicia.

Este 26 de octubre de 2025, elementos de la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con la Policía Ministerial de Durango, cumplimentaron la orden de aprehensión en ese estado vecino y lo trasladaron ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, que lo requería, y quien dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las víctimas, de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).