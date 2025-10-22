Implementa Fiscalía operativo carretero para inhibir robos de vehículos

• Se revisaron automotores con placas sobrepuestas y otros sin las placas correspondientes, para cotejar su legítima propiedad

La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro encabezó un operativo conjunto denominado “La Mina-San José”, en el que se patrullaron diversos puntos carreteros con el objetivo de inhibir el robo de automotores en las carreteras.

A través de dos grupos, se monitorearon las rutas que entroncan con la ciudad de Chihuahua, sobre la carretera federal número 24, en el tramo Chihuahua – Satevó–Valle de Zaragoza–Hidalgo del Parral –Casitas (vía corta), asi como Chihuahua–Valerio–Santa Rita–San José del sitio, municipio de Parral.

En la estrategia, se revisaron 281 vehículos, 16 motocicletas y se entrevistó a 308 personas.

Se revisó que no hubiera irregularidades en la correcta portación de placas de circulación, así como en los documentos que acreditaran la propiedad del vehículo.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la Guardia Nacional (GN) y su área de Carreteras, así como analistas de la Fiscalía General del Estado, y mandos del C-7.