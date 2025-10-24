Imparte SSPE curso de detección antinarcóticos para elementos del K9

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un curso especializado de detección antinarcóticos, dirigido al personal del Grupo Especial K9, con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilidades de los binomios policía – canino, encargados de tareas tácticas y de seguridad en la entidad.

La sesión de apertura se realizó alrededor del mediodía de este viernes en la explanada del complejo estatal de seguridad pública, en la capital, y tendrá una duración total de 80 horas, durante las cuales se desarrollarán prácticas de entrenamiento, identificación de sustancias, intervenciones tácticas y ejercicios de reacción controlada.

En esta edición participaron 17 elementos caninos junto a sus manejadores de la Subsecretaría de Despliegue Policial, así como agentes K9 del Sistema Penitenciario Estatal, quienes refuerzan su preparación como parte de la estrategia integral de seguridad.

Estas capacitaciones se realizan de manera anual, como parte del proceso de evaluación y actualización constante del personal operativo, con el propósito de fortalecer el desempeño de los binomios K9, quienes tienen una función esencial en labores de detección de narcóticos, explosivos, armas e incluso en operaciones de neutralización táctica.

Estas acciones forman parte de los programas de profesionalización impulsados por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, orientados a garantizar cuerpos policiales altamente capacitados para la protección y tranquilidad de la ciudadanía.