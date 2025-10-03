Imparte FGE Zona Sur platicas de prevención del delito en escuelas de Guachochi

Con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación

Como parte de los acuerdos de Mesa de Seguridad y con el objetivo de concientizar a estudiantes del nivel básico y medio superior sobre la prevención de los delitos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur impartió una serie de pláticas informativas en diversos planteles escolares del municipio de Guachochi.

Dicha actividad se llevó a cabo durante todo el mes septiembre, en la que Agentes del Ministerio Público en conjunto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, expusieron ponencias relacionadas con los temas de adolescentes en conflicto con la ley.

Asimismo, el personal sustantivo de esta representación social, concientizó a los jóvenes en la prevención de delitos como sexting, delincuencia organizada y reclutamiento, extorsión y narcomenudeo entre otros.

Trabajos que impactaron de forma positiva a un total de mil 340 alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 7/1 Martín Luis Guzmán, del CBTA 170, de la Escuela Secundaria Técnica #9, del Telebachillerato Bajío de Las Palmas y de la Escuela Secundaria Técnica #59, quienes participaron de forma activa y con entusiasmo en las dinámicas que les fueron presentadas.

Docentes y directivos agradecieron la cercanía de los Ministerios Públicos y Policías Investigadores, por llevar este tipo de contenidos que representan una herramienta importante en la formación de los alumnos y en la seguridad de la comunidad.

Con dichas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar desde todos los frentes en la prevención de los delitos y la promoción de la cultura de la paz y la legalidad.