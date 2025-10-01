Identifican a presunto responsable de matar a gatos al norte de la ciudad

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública, pertenecientes a la Unidad de Delitos contra animales, ubicaron al presunto responsable de la muerte de de dos sin vida y amenazó con matar a otros 7 gatos y 4 perros.

Cabe destacar que en la bolsa donde dejó a los felinos su vida, dejó una nota. Que decía:

Si no se hacen cargo los dueños de estos mugreros, yo los iré matando como los vaya encontrando.

El domicilio de la persona presuntamente responsable está ubicada y se encuentran dos vehículos en la cochera de la vivienda.

Agentes de la Unidad de Delitos contra animales de la DSPM, indicaron que están en espera de una orden para poder ingresar al domicilio y realizar la detección.

Asociaciones protectoras de animales se encuentran al interior del fraccionamiento Quintas Montecarlo en protesta de esta acción.