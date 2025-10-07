Identifican a policías que perdieron la vida tras enfrentamiento en Moris

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez publicó las esquelas de los tres elementos que este martes perdieron la vida durante una agresión de civiles armados.

Se trata de Germán Peralta Hernández y Guillermo Aguirre Palma quienes fallecieron luego de que la unidad en la viajaban cayó por un barranco.

Asimismo, de Ana Esmeralda Arteaga Arroyo quien perdió la vida por los disparos recibidos en el enfrentamiento.

Además de los 3 elementos fallecidos, se menciona la desaparición de otros 3 elementos y 4 lesionados, 3 de los cuales fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Chihuahua.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 horas cuando los elementos se dirigían a Moris para el relevo de sus compañeros.