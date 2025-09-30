Identificados 96 cuerpos del Crematorio Plenitud, 62 denuncias por fraude

• 62 familias han presentado una denuncia por fraude

Como parte de las acciones ininterrumpidas para identificar a las personas sin vida, cuyos cuerpos se localizaron el pasado 26 de junio al interior del crematorio “Plenitud”, la Fiscalía General del Estado informa que se logró la identificación de 96 personas.

Los resultados de estas individualizaciones, se han notificado a 86 familias, y se contempla que en las próximas horas se notifique a las 10 familias restantes, además de que ya se entregaron 79 de las personas identificadas.

Dentro del total de identificaciones, se incluyen las de tres personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines.

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 62 han interpuesto su respectiva denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, incluyendo la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.