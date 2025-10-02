Identifican cuerpo asegurado en panteón de La Norteña, era de Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, notificó ayer miércoles a familiares, la identidad de uno de los cuerpos localizados inhumados clandestinamente en el panteón del poblado La Norteña, municipio de Madera.

Los trabajos en genética forense permitieron identificar el cuerpo de Juan Carlos V. R., de 26 años de edad, quien el 23 de mayo del 2023, había salido de Hidalgo del Parral, presuntamente para ir a trabajar al poblado de El Largo Maderal, municipio de Madera.

A través de una exposición realizada en la ciudad de Parral, personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes y de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, confirmaron los datos de identidad.

La víctima corresponde a uno de los 12 cuerpos que, en el mes de mayo del presente año, fueron extraídos del panteón de la comunidad La Norteña, luego de que fueran sepultados de manera clandestina por presuntos integrantes de un grupo criminal de la región.

Previamente, en junio del 2025, se hizo entrega del cuerpo de la persona identificada como Francisco Eli R. H., quien contaba con reporte de desaparición del 24 de agosto del 2024 en la ciudad de Madera.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.