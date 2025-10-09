Huyen 2 líderes de emboscada en Moris, “no habrá lugar ni momento en el que no los vamos a estar siguiendo”: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer que dos líderes de la emboscada que sufrió un grupo de policías en Moris huyeron a otros municipios, sin embargo, aseguró que “no habrá lugar ni un momento en el que no los vamos a estar siguiendo, vamos a dar con ellos y los vamos a llevar ante la justicia”.

“Quiero hablar con firmeza, quiero ser muy claro en el mensaje que hemos mandado siempre pero que hoy estamos ratificando contra los delincuentes y es que: no habrá tregua, no vamos a dar ninguna tregua, seremos firmes en el combate a la delincuencia y también seremos firmes en la búsqueda de los responsables de este atentado. Y para eso vamos con toda la fuerza”.

Asimismo, Gilberto Loya mencionó que de manera personal se puso en contacto con su homólogo de Sonora para reforzar los límites con Chihuahua a efecto de que ningún criminal pueda escapar de las autoridades.

Reiteró que derivado del operativo permanente de que implementó en Moris se logró la detención de 8 hombres y 1 mujer de los cuales, 2 tienen una presunta participación directa en la emboscada que cobró la vida de 3 policías.