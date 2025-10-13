Hombre resulta lesionado tras ser atropellado en el centro de la ciudad

La tarde de este lunes se registró un atropello en el cruce de la calle 20 de Noviembre y 12, en la zona centro de la capital, donde un hombre de aproximadamente 50 años resultó lesionado.

De acuerdo con el reporte, la conductora de una camioneta Ford Escape color guinda circulaba sobre la calle 12 en sentido de sur a norte y, al intentar girar a la izquierda hacia la 20 de Noviembre, no se percató de que el peatón cruzaba por la esquina, impactándolo y derribándolo sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba varios golpes, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el reporte correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.