Hombre resulta lesionado de bala en la colonia Jardines del Sol

La noche de este viernes, un hombre de 42 años resultó gravemente lesionado tras ser atacado a balazos en el cruce de las calles Jardines del Sol y Paseos del Real, en la colonia Jardines del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió un impacto de bala en el cuello con salida en la espalda. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron y acordonaron la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes.

Testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo Chevrolet Equinox de color azul, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

octubre 10, 2025 8:54 pm

