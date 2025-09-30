Hombre irrumpe en local de comida con cuchillos; es detenido

La noche de este martes, un hombre de entre 35 y 40 años de edad provocó momentos de pánico al ingresar armado con dos cuchillos a un negocio de hamburguesas ubicado en la avenida Mirador y Del Parque, en el fraccionamiento Sicomoros.

De acuerdo con testigos, el individuo amagó a comensales y empleados mientras exigía comida. Aunque en un inicio se activó la unidad K9 de la Policía Municipal, finalmente no fue necesaria su intervención, pues elementos del Distrito Villa lograron someter y asegurar al hombre sin que se registraran personas lesionadas.

Trascendió que el detenido padece esquizofrenia, por lo que fue puesto bajo resguardo de las autoridades para recibir la atención correspondiente.