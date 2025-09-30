Hombre irrumpe en local de comida con cuchillos; es detenido

La noche de este martes, un hombre de entre 35 y 40 años de edad provocó momentos de pánico al ingresar armado con dos cuchillos a un negocio de hamburguesas ubicado en la avenida Mirador y Del Parque, en el fraccionamiento Sicomoros.

De acuerdo con testigos, el individuo amagó a comensales y empleados mientras exigía comida. Aunque en un inicio se activó la unidad K9 de la Policía Municipal, finalmente no fue necesaria su intervención, pues elementos del Distrito Villa lograron someter y asegurar al hombre sin que se registraran personas lesionadas.

Trascendió que el detenido padece esquizofrenia, por lo que fue puesto bajo resguardo de las autoridades para recibir la atención correspondiente.

septiembre 30, 2025 11:30 pm

