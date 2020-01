Hombre fallecido en celdas tenia 46 años e ingresó con intoxicación alcohólica

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que el hombre fallecido en una celda fue identificado como Arturo Alonso A.C de 46 años de edad e ingresó a las comandancia con intoxicación alcohólica.

Mediante un comunicado de prensa informó los siguientes hechos:

-Que derivado de un reporte al 9-1-1, en el cual denunciaban la presencia de una persona golpeando la puerta de un domicilio y escandalizando en la vía pública, agentes municipales detuvieron en las calles Coronado y 70 de la colonia Cerro de la Cruz al C. Arturo Alonso A., C., de 46 años de edad.

-A las 22:49 horas fue ingresado al área de Barandilla de las citadas instalaciones, junto a otros detenidos, donde el médico de guardia determinó que presentaba intoxicación alcohólica y no podría ser escuchado en audiencia como marca el procedimiento, ante lo cual recomendó efectuarle una revisión 8 horas después.

-El Juez Cívico en turno le impuso entonces un arresto de 24 horas, que se cumplirían este lunes 20.

-En la revisión posterior el doctor determinó que aún no se encontraba apto para declarar pero accedió a tomar dos vasos de atole como desayuno junto a los demás detenidos.

-4 horas después es revalorado nuevamente y se determina volver a revalorar en 2 horas más para que la intoxicación pasara.

-A las 14:25 los compañeros de celda comunican a los custodios que Arturo Alonso no se mueve. El médico constata que no responde al llamado y no cuenta con pulso, solicitando entonces la presencia de paramédicos.

-A las 15:36 horas arriba a la citada comandancia una unidad de URGE, cuyos paramédicos realizan maniobras de RCP durante aproximadamente 20 minutos sin lograr que reaccione, confirmando a las 15:53 horas su fallecimiento.

-Posteriormente se lleva a cabo el levantamiento del cuerpo por personal médico forense y será mediante la necropsia de ley que se establezcan las causas de su muerte, de lo cual la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos permanecen al pendiente.