Hombre fallece tras riña luego de recibir primeros auxilios

La tarde de este sábado, un hombre perdió la vida luego de un incidente ocurrido en la calle Francisco Pimentel, entre Sicomoro y Acacias, en la colonia Granjas, que inicialmente fue reportado como un problema familiar.

De acuerdo con la información preliminar, la situación comenzó como una discusión en un domicilio, por lo que se solicitó la presencia de la Policía Municipal. Al arribar agentes del distrito Villa, uno de los involucrados, de aproximadamente 40 años de edad, se tornó agresivo contra los oficiales, lo que derivó en un forcejeo para someterlo.

Durante la detención, el hombre quedó inconsciente en plena vía pública. Paramédicos de URGE llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, a los que más tarde se sumó personal de la Cruz Roja; sin embargo, pese a los esfuerzos, ya no fue posible reanimarlo.

El área fue resguardada por varias unidades de la Policía Municipal, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.