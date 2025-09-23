Hombre de 63 años se quita la vida en la colonia Los Llanos

Chihuahua.– La tarde de este martes, un hombre de 63 años fue localizado sin vida dentro de un domicilio ubicado en el cruce de la calle 43 y Llano del Toro, en la colonia Los Llanos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habitaba en el lugar junto con un compañero de trabajo, quien al llegar al domicilio lo encontró suspendido, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y de las fuerzas estatales acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo de las indagatorias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.