Hieren a joven con arma blanca en la colonia Proletaria Ampliación

La tarde de este sábado, un joven de aproximadamente 30 años de edad fue atacado con un arma blanca por otro sujeto en calles de la colonia Proletaria Ampliación.

El hecho ocurrió en el cruce de América Latina y 32, donde la víctima resultó con una herida en la cabeza. Testigos alertaron a las autoridades, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal.

Paramédicos fueron solicitados para atender al lesionado; sin embargo, el joven se negó a recibir atención médica.

Los agentes levantaron el reporte correspondiente y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones que permitan ubicar al agresor.

octubre 18, 2025 6:54 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua