Hieren a joven con arma blanca en la colonia Proletaria Ampliación

La tarde de este sábado, un joven de aproximadamente 30 años de edad fue atacado con un arma blanca por otro sujeto en calles de la colonia Proletaria Ampliación.

El hecho ocurrió en el cruce de América Latina y 32, donde la víctima resultó con una herida en la cabeza. Testigos alertaron a las autoridades, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal.

Paramédicos fueron solicitados para atender al lesionado; sin embargo, el joven se negó a recibir atención médica.

Los agentes levantaron el reporte correspondiente y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones que permitan ubicar al agresor.