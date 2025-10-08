Hallan hombre sin vida en colonia Ampliación Crucero

Dijeron vecinos del sector que ayer lo vieron en completo estado de ebriedad. Hoy lo hallaron muerto.

El reporte de un hombre sin vida fue durante la mañana de este miércoles sobre la calle

Piña y Manzano en la colonia Ampliación Crucero.

La Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar, luego Fiscalía se hizo cargo de levantar el cuerpo para trasladarlo al C7.

Hasta el momento se desconoce la situación de esta persona, no se sabe la identidad por lo que Fiscalía trabaja en la investigación y causa de su muerte.

