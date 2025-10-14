Hallan ejecutado en carretera libre a Ciudad Juárez

Al número de emergencia se reportó sobre el cuerpo de una persona que no se movía a un lado de la carretera libre a Ciudad Juárez también conocida como ‘curvas del perico’.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron el hallazgo indicando que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad sin signos vitales.

La víctima estaba boca abajo, vestía playera color blanco, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de trabajo.

El cuerpo presenta un disparo de proyectil de arma de fuego en el área de la cabeza.



Unidades de Fiscalía levantaron el cuerpo a la altura del kilómetro 5 +500 de la mencionada vía; el lugar fue acordonado por las autoridades donde los peritos de la fiscalía recaban en la evidencia en torno al hecho.