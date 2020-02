Hallan ejecutado en carretera a Parral

En el entronque a la comunidad de Toribio Ortega, cerca de Jimenez fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino.

.

El hecho se reportó a los números de emergencia sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la carretera y quien al parecer tiene huellas de violencia e impactos de arma de fuego.



El hallazgo tuvo lugar específicamente en la parte central de la citada rúa, a la altura de la comunidad Toribio Ortega perteneciente a Villa Lopez.



En el lugar se ubicó el cuerpo sin vida de un masculino joven, de aproximadamente de 25 a 35 años de edad, que al momento no ha sido identificado y el cual contaba con huellas de tortura, así como impactos de proyectil de arma de fuego.



Tracendió que podría tratarse de una persona quién pudo haber sido levantado en Parral, la noche de ayer en la avenida Juárez aunque no se ha podido confirmar esta versión.



La persona viste ropa oscura pantalón y sudadera negra así mismo descalzo.



Al momento las autoridades no han emitido información en relación a los hechos, por lo que se espera que en breve se den a conocer mas datos al respecto.

