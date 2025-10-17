Hallan dos ejecutados en La Junta, Guerrero

Los cuerpos de dos hombres sin vida y con huellas de violencia fueron encontrados en el poblado de La Junta, municipio de Guerrero, durante la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió en las letras que dan la bienvenida a esa localidad.

Los cuerpos tenían disparos y huellas de tortura, según los reportes policíacos.

Al lugar arribaron policías municipales de Guerrero, elementos de la Policía Estatal y de Fiscalía Zona Occidente, los cuales se hicieron cargo de iniciar con las indagatorias correspondientes.