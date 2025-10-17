Hallan dos ejecutados en La Junta, Guerrero

Los cuerpos de dos hombres sin vida y con huellas de violencia fueron encontrados en el poblado de La Junta, municipio de Guerrero, durante la mañana de este viernes.

El hallazgo ocurrió en las letras que dan la bienvenida a esa localidad.

Los cuerpos tenían disparos y huellas de tortura, según los reportes policíacos.

Al lugar arribaron policías municipales de Guerrero, elementos de la Policía Estatal y de Fiscalía Zona Occidente, los cuales se hicieron cargo de iniciar con las indagatorias correspondientes.

octubre 17, 2025 9:41 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua