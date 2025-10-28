Hallan cuerpo dentro de un tambo junto al panteón de Zaragoza, en Ciudad Juárez

La noche de este martes, autoridades localizaron el cuerpo de una persona dentro de un tambo de cartón, a unos metros del panteón Zaragoza, en el suroriente de la ciudad.

El hallazgo ocurrió cerca de las 6:00 de la tarde, en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, en la colonia Zaragoza, luego de que vecinos reportaran un contenedor sospechoso abandonado en la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron que dentro del tambo se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida, envuelto en bolsas negras y una cobija verde con rayas blancas. La víctima presentaba huellas de violencia.

En la escena también fue localizada una cartulina verde con un mensaje amenazante, cuyo contenido apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades delictivas.

El área fue asegurada por policías municipales y militares, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho y ubicar a los responsables.