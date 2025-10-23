Hallan a una mujer sin vida en vivienda de Praderas del Sur

Una mujer sin vida fue localizada al interior de un domicilio de la colonia Praderas del Sur, lo que movilizó a elementos de las diversas corporaciones policíacas.

El hallazgo sucedió en una vivienda ubicada en las calles Praderas de Alberta y Praderas de Daurian, al suroriente de la ciudad.

Se trata de una mujer de aproximadamente 35 años de edad, la cual al parecer tenía varios días de haber fallecido.

Según el reporte, fue el padre de la mujer quien solicitó apoyo a las autoridades para ingresar a la vivienda, pues tenía días sin saber del paradero de su hija.

Al ingresar, la mujer fue encontrada sin vida, por lo que ya se investigan las causas de muerte, y no se descarta que haya sido asesinada debido a las circunstancias en las que fue localizado el cadáver.