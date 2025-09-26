Gasero resulta con quemaduras tras explosión al cambiar tanque

Un fuerte flamazo se llevó un repartido de gas, esto al tratar de cambiar un tanque en la colonia Arquitectos.

La explosión se reportó en un domicilio calle 43 y Rosales de la colonia antes mencionada.

Al lugar arribaron elementos de seguridad pública municipal, bomberos y una unidad mexicana de urge, quienes localizaron a un empleado de gas económico, el cual estaba al interior de un domicilio cambiando e instalando un tanque de 45 kilos.

Al momento que realiza la confección se daña la válvula comenzó una fuerte fuga le empieza a colocar un tapón para la fuga alcanzó la flama del boiler generando un fuerte flamazo.

Resulta con quemaduras rostro, cuello y brazos, paramédicos municipales lo atienden con primeros auxilios, urge traslada a un hospital al hombre de alrededor de 50 años.

