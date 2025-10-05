Fuerte choque volcadura en la Obrera deja cuantiosos daños

Un aparatoso choque se registró la tarde de este domingo en la colonia Obrera, por suerte no hubo personas lesionadas.

El accidente se registró en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Donato Guerra en la colonia antes mencionada en donde una camioneta Volkswagen taos con placas de Texas y un vehículo Volkswagen Jetta de color blanco chocaron de frente, dejando al Jetta impactado contra una vivienda.

Cabe destacar que por el momento se desconoce quién omitió su alto correspondiente en el mencionado cruce donde afortunadamente no hubo personas lesionadas solo cuantiosos daños materiales.

Elementos de la policía vial se hacer cargo del reporte para deslindar responsabilidades.