Frustran intento de robo en fraccionamiento Stello en zona Boreal

Gracias a las cámaras, a un botón de emergencia y a la buena reacción de un niño que estaba al interior de un domicilio del fraccionamiento Stello en la zona Boreal, este lunes fue frustrado un intento de robo.

De acuerdo con el reporte preliminar que llegó a esta redacción. Un joven ingresó al domicilio que pensaba que estaba solo. Una de las cámaras capta el momento en que llega, ingresa descalzo como si estuviera en una misión de película.

Lo que no contaba, es que al interior del domicilio había alguien, quien, al escuchar ruido, corrió a activar el botón de pánico y a esconderse a una de las habitaciones. Lo cual, al presunto protagonista del allanamiento, al escuchar que sí había alguien en casa, volvió a salir, poniéndose de prisa los tenis y su chamarra rompevientos.

Asimismo, las cámaras registraron el momento en que huye del lugar, aprovechando que salía una camioneta y se dio acceso de salida en el portón.

Afortunadamente, este hecho no pasó a mayores. El niño reaccionó de manera valiente y con todo el conocimiento del uso exclusivo del botón de pánico. Propietarios del domicilio, interpusieron ya la denuncia.