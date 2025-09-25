Frustra Policía Municipal asalto al norte de la ciudad y detienen a dos jóvenes

Gracias a la efectiva respuesta de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró frustrar un asalto al interior de un negocio de motocicletas ubicado sobre la calle Hidroeléctrica Chicoasén al norte de la ciudad.

A los números de emergencia llegó el reporte que movilizó a las fuerzas municipales, quienes de inmediato arribaron a la dirección marcada, un negocio que funciona como taller de motocicletas, donde se percataron de la presencia de 2 hombres al exterior, uno de ellos con un arma de fuego en mano.

Los elementos actuaron rápidamente y lograron detener a los sospechosos, mismos que se identificaron como Bryan M. C. V. y Daniel A. G. V. de 26 y 22 años respectivamente.

Cabe mencionar que tanto los sospechosos como la evidencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su probable responsabilidad en lo sucedido.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.