Formulan imputación a implicado en homicidio de un masculino en Cd. Juárez

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Israel M. R., por el delito de homicidio calificado.

La imputación establece que, el presunto responsable junto con diversa persona, se acercó en un automotor hasta donde se encontraba Luis Ángel B. G., y le dispararon con un arma de fuego.

Homicidio cometido el 21 de diciembre del año 2024, en la calle Lince y Santiago Troncoso, de la colonia Eco 2000, en Ciudad Juárez.

El pasado lunes 29 de septiembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron la orden de aprehensión girada en contra de Israel M. R., en el CERESO número 3, en donde se encuentra recluido por diverso delito.

La audiencia en donde se resolverá la situación jurídica del imputado se efectuará el próximo viernes 03 de octubre a las 11:00 horas

Gracias al trabajo del Ministerio Público se logra llevar ante la justicia a quienes son probables responsables de un delito, y con ello se reitera el compromiso para continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).