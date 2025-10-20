Formulan imputación a dos detenidos por el homicidio de un hombre en la colonia Portal del Roble II

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Erick Alberto M. R., y Adán Rolando R. S., por el delito de homicidio calificado.

A los imputados se les cumplimentó órdenes de aprehensión y fueron llevados a la audiencia inicial, en donde la representación social hizo de su conocimiento que se les atribuye hechos registrados 11 de octubre de 2025, al interior de un domicilio de la calle Portal del Coco de la colonia Portal del Roble II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial ambos imputados golpearon y asfixiaron por compresión de cervical a Ulises Martín M.M, provocándole la muerte.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, programó para mañana martes 21 de octubre a las 10:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá la situación jurídica de los imputados.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).