Formulan imputación a dos adolescentes por homicidio en la colonia Tierra y Libertad

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de dos menores de edad de iniciales Y.A.A y E.A.A, por el delito de homicidio calificado, cometido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 21 de octubre de 2025, en un domicilio de las calles Toribio Ortega y Genaro Vázquez, de la colonia Toribio Ortega, los adolescentes agredieron a la víctima Chistian Jaret L. S., a quien golpearon con objeto contundente, privándolo de la vida.

Hechos por los que fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de internamiento preventivo a los adolescentes y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).