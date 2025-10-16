Formulan imputación a detenido por un homicidio en la colonia Hacienda de las Torres Universidad

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de José Antonio R. P., por el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia inicial, se le informó que enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en el homicidio cometido a Juan Carlos O. O., el 02 de octubre de 2025, en el cruce de las calles Hacienda Agua Azul y Jesús Valdez, de la colonia Hacienda de las Torres Universidad.

De acuerdo con la investigación ministerial, disparó con un arma de fuego a la víctima, causándole la muerte por laceración encefálica.

La detención del imputado se registró el pasado martes 14 de octubre en las calles Tzetzales y Tepehuanes de la colonia Aztecas, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 5023/2025, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a José Antonio R.P. y programó para el próximo lunes 20 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).