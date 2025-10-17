Formulan imputación a detenido por un homicidio cometido el año 2023 en la colonia San Antonio

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Juan Manuel F. B., por el delito de homicidio calificado, cometido a Jesús Raúl G. A., en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación mediante una orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia en la que un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, le informó los hechos delictivos que se le atribuyen.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 23 de noviembre del 2023, en la calle Suecia de la colonia San Antonio, el imputado disparó con un arma de fuego a la víctima, causándole una herida en la cabeza, falleciendo cuando recibía atención médica.

El próximo 20 de octubre, en la audiencia de vinculación o no a proceso penal se resolverá la situación jurídica del imputado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).