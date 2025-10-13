Formulan imputación a detenido por los delitos de homicidio y robo cometidos a una mujer

El próximo jueves se resolverá su situación jurídica

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, hizo del conocimiento a Christian Gerardo R. G., que se le atribuye la posible participación en los delitos de homicidio calificado por ventaja y saña, y robo agravado.

La detención del imputado el pasado sábado 11 octubre, estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron la orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia inicial de formulación de imputación.

Por medio de las investigaciones ministeriales se individualizó la posible participación del imputado en la muerte de una mujer y el robo de su vehículo, en hechos cometidos el 04 de octubre de 2025, en calles de la colonia Las Arcadas, en Ciudad Juárez.

En la narrativa de la investigación ministerial se establece que el imputado interceptó a la víctima cuando conducía su vehículo de la marca Nissan tipo Versa, modelo 2017, asimismo, que la atacó en el interior del vehículo, privándola de la vida y abandonó su cuerpo en el lugar para huir a bordo del automóvil con rumbo desconocido, siendo la causa de muerte choque hipovolémico por laceraciones en intestino.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo jueves 16 de octubre, la audiencia de vinculación a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).