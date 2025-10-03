Formulan imputación a detenido en flagrancia por homicidio en la colonia Campestre Virreyes

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Jesús R. G., por el delito de homicidio calificado, cometido a Luis Carlos P. M., el pasado lunes 29 de septiembre, en la colonia Campestre Virreyes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado, junto con diversa persona, disparó con un arma de fuego a la víctima y posteriormente le pasó por encima un vehículo.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, autoridad que integró la carpeta de investigación y procedió penalmente.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo lunes 06 de octubre, la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

