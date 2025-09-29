Formulan imputación a detenida por sustraer y retener a una menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Margarita H. B., por el delito de sustracción y retención de personas menores de edad, así como por delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

El pasado 24 de septiembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a la imputada por la sustracción ilegal de una adolescente de iniciales S. V. B. A., de 12 años de edad, a quien retuvo en el interior del domicilio de la colonia Valle de los Olivos, en Ciudad Juárez

Quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Sexuales y Contra la Familia y Trata de Personas y se procedió en su contra.

A solicitud de esta representación social, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada y fijó para el próximo miércoles 01 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.

Gracias al trabajo del Ministerio Público se logra llevar ante la justicia a quienes son probables responsables de un delito, y con ello se reitera el compromiso para continuar las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).