Formula FEM imputación a detenido por intentar privar de la vida a una mujer en Cuauhtémoc

• Fue detenido en la ciudad de Chihuahua

• Se resolverá su situación jurídica el próximo miércoles 1 de octubre.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, formularon imputación en contra de Carlos Mauricio C. M. por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

La detención de Carlos Mauricio C. M., de 26 años de edad, se registró ayer viernes, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión en la Avenida Pacheco y Pedro Meoqui de la ciudad de Chihuahua.

Fue trasladado a la ciudad de Cuauhtémoc, en donde quedó a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal 543/2024, y fue llevado a la audiencia inicial, en donde la representación social le informó los hechos delictivos que se le atribuyen.

La imputación establece que Carlos Mauricio C. M., agredió emocional y físicamente a su pareja sentimental, causándole lesiones con una navaja con la intención de privarla de la vida, no lográndolo por causas ajenas a su voluntad, ya que la víctima recibió atención médica inmediata, en hechos registrados la noche del 24 de febrero de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata en la ciudad de Cuauhtémoc

Esta representación social fue enfática en destacar agravantes como la violencia previa ejercida por el agresor, ya qué no fue la única vez que la golpeó e insultó. Además de causarle daños en su patrimonio al quebrarle equipos celulares y cometer estos hechos en presencia de menores de edad.

A solicitud del agente del Ministerio Público, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo miércoles 1 de octubre la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).