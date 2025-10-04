Formula FEM imputación a detenido por feminicidio cometido en Delicias

Permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el próximo jueves 9 de octubre se resolverá su situación jurídica

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el municipio de Delicias, formuló imputación en contra del detenido César Genaro O. C., por el delito de feminicidio, cometido a Rosa Isela F. C.

La detención de César Genaro O. C., estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, ayer viernes 3 de octubre, en la calle séptima sur, en la ciudad de Delicias.

Fue llevado a la audiencia inicial, en donde la representación social le informó que se le atribuye la muerte de la víctima, cometida con disparos de arma de fuego, en hechos registrados el pasado miércoles 1 de octubre, en el Fraccionamiento Montealbán de la ciudad de Delicias.

El Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo jueves 9 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).