Flamazo por fuga de gas deja a joven con graves quemaduras en la colonia San Jorge

La tarde de este lunes, un flamazo en un tanque de gas de 10 kilos dejó con quemaduras de segundo grado a un hombre de 20 años en un domicilio de las calles Secretaría de Hacienda y 24, en la colonia San Jorge.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando una fuga en la válvula del tanque provocó que el gas se acumulara y alcanzara la flama del boiler, generando una explosión repentina.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al joven y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

El tanque de gas fue asegurado por personal del Cuerpo de Bomberos, que también realizó labores para eliminar cualquier riesgo de un nuevo siniestro. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente las válvulas y conexiones de sus tanques para prevenir accidentes similares.

octubre 20, 2025 7:31 pm

