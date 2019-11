FBI supervisa zona de ataque a familia LeBarón en Sonora

Este martes agentes del FBI llegaron a la escena del crimen ocurrido la semana pasada en Sonora, donde integrantes del crimen organizó ejecutaron a seis niños y tres mujeres integrantes de la comunidad mormona LeBarón, informó Milenio.

Al menos una veintena de elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) llegaron al municipio de Bavispe en un helicóptero de la Policía Federal con equipo táctico e incluso algunos con chalecos antibalas.

Familiares directos de las nueves víctimas acompañaron las diligencias de este martes, que encabezó personal de la Fiscalía General de la República.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional y de las policías federal y estatales, en varios vehículos, resguardaron los trabajos de campo.

Los agentes del FBI llegaron a Sonora este lunes, para colaborar en las investigaciones del ataque a la familia LeBarón, en el que murieron tres mujeres y seis niños y cinco más resultaron lesionados.

Previamente, el canciller Marcelo Ebrard informó que la invitación para que agentes del Buró Federal de Investigación participen en la investigación es “para acompañar no para reemplazar” a la Fiscalía General de la República.

“México está invitando al FBI a acompañar, es una iniciativa mexicana porque no hay motivo para que no participe, el por qué no se enviaron más agentes no es una decisión política sino técnica o policial. En tanto, Alex LeBarón, integrante de la comunidad atacada la semana pasada, dijo que la presencia de los agentes estadunidenses da más confianza a la familia y que otorgará certeza a las indagatorias.

“Poder contar con agentes externos, sean de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, nos da seguridad de que lo que nos vayan a decir, de lo que haya sucedido”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.