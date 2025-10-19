Fallece hombre al ser embestido en Carretera Cuahutémoc; responsable huye

Esta noche se registró al fallecimiento de un hombre tras ser atropellado en la carretera de Cuauhtémoc a Chihuahua, el responsable del hecho se dio a la fuga.

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad falleció luego de haber sido embestido por un vehículo cuando el peatón intentó cruzar en sentido de Sur a Norte en la mencionada carretera y debido a la oscuridad del camino, el conductor del vehículo del cual no se tienen datos porque no se detuvo, embistió al hombre y lo proyectó cerca de 50 metros.

El cuerpo del hombre quedó completamente estructurado el lugar, en estos momentos se ha dado un abanderamiento por parte de los elementos de la Guardia Nacional en espera de la autoridad correspondiente para médicos de urge confirmaron el deceso.