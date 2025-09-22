Fallece en la sala de su casa en colonia Mármol III; lo hallan en estado putrefacto

Sentado en un sofá, fue encontrado el cuerpo de un hombre de 38 años de edad, quien llevaba días ya sin signos vitales.

El fuerte olor, fue lo que alertó a familiares, quienes lo hallaron y dieron aviso a la policía municipal. Este lamentable hallazgo fue reportado desde las calles Francisco de Lugo y Antonio de Quiñónez en la colonia Mármol III, al sur de la ciudad.

De este evento, agentes de la Fiscalía se hicieron cargo de levantar toda evidencia y retirar el cuerpo del lugar para trasladarlo al C7 y realizarle la necropsia de ley para determinar la causa de muerte. Hasta el momento se desconoce cuántos eran los días que llevaba sin vida en este lugar.

Vecinos y familiares del fallecido permanecieron al exterior del domicilio. Algunos cuestionando el qué había ocurrido, mientras que familiares en estado de shock.

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua