Fallece afuera de hospital Central tras salir de Centro de Rehabilitación

Al mediodía de este sábado un hombre perdió la vida al exterior del hospital central, a donde fue trasladado de un centro de rehabilitación.



Unidades de policía llegaron tras el reporte de una persona sin vida en el cruce de las calles Rosales y 35 de la colonia Obrera.



Al llegar al lugar, los agentes de la policía municipal se entrevistaron con dos personas una de ellas el conductor de una camioneta Durango de color guinda quienes indicaron que venían de un centro de rehabilitación sin mencionar cuál, para atender a un interno solo que al llegar al aérea de urgencias perdió la vida.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida así como su edad y las causas de muerte.