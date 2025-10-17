Explota herrería en colonia Panamericana

Una explosión se registró la tarde de este viernes sobre las calles República de Uruguay entre Antonio de montes y carbonel de la colonia Panamericana.

En un taller de herrería se registró el siniestro; indican que cuando soldaban cayó una chispa en bote de pintura y comenzó el incendio se sale de control arde todo el taller y alcanza el techo de una bodega que colinda con la parte trasera del taller también daños totales arriban varias unidades de bomberos y policía municipal Se evacuan.

Varios domicilios fueron evacuados; se acordonan varias cuadras y bomberos sofocaron el incendio.

octubre 17, 2025 1:34 pm

