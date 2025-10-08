Explosión en la colonia Cerro de la Cruz deja una mujer lesionada

Una fuerte explosión registrada la tarde de este miércoles en un domicilio ubicado en las calles Samaniego y 62, en la colonia Cerro de la Cruz, provocó un incendio y dejó como saldo a una mujer con quemaduras.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido se originó en el patio de la vivienda, presuntamente a causa de un tanque de gas de 10 kilos que presentó una fuga y posteriormente explotó.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a la mujer lesionada, quien sufrió quemaduras de consideración y fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el sitio hasta lograr sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble.

Autoridades municipales y peritos de Protección Civil realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

octubre 8, 2025 8:14 pm

