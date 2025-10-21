Enfrentará proceso imputado por homicidio cometido en Ciudad Juárez

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Antonio R. P., por el delito de homicidio calificado.

Durante la audiencia inicial, la representación social expuso datos de prueba conformados por entrevistas, testimoniales y dictámenes periciales para acreditar la probable responsabilidad del imputado en el homicidio cometido a Juan Carlos O. O., en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado disparó con un arma de fuego a la víctima, causándole la muerte por laceración encefálica, en hechos registrados el 02 de octubre de 2025, en el cruce de las calles Hacienda Agua Azul y Jesús Valdez, de la colonia Hacienda de las Torres Universidad.

La detención del imputado se registró el 14 de octubre de 2025, en las calles Tzetzales y Tepehuanes de la colonia Aztecas, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 5023/2025, resolvió la situación jurídica de José Antonio R. P., misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).