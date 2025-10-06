Enfrentamiento en Moris deja 2 fallecidos, sin indicios de drones

El subsecretario de Estado Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Luis Aguirre dio a conocer que en días pasados se registró un enfrentamiento en la región de Moris que dejó como saldo a dos personas sin vida.

El enfrentamiento fue derivado de una persecución que iniciaron fuerzas de seguridad, misma que se prolongó hasta los límites con Sonora y de lo cual se aseguró un vehículo y 4 armas largas.

Asimismo, descartó que exista evidencia de que los grupos delictivos hicieron uso de drones para arrojar explosivos.

Luis Aguirre señaló que se trabaja en coordinación con la Fiscalía de Sonora y el área de Servicios Forenses de dicha entidad, al tiempo que continúan la vigilancia en la zona.