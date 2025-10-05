Encuentran policías municipales Tsuru desmantelado con reporte de robo

En un recorrido por las calles de la ciudad, policías municipales localizaron un vehículo desmantelado en un lote baldio, este contaba con predenuncia de robo.

El hecho sucedió en el cruce de las calles Sierra de los Arados y Félix Piña en la colonia Sierra Azul, en donde localizan el vehículo Nissan Tsuru color blanco con placas ENJ8834.

Al vehículo ya le faltaban algunas piezas de autopartes, al parecer lleva días abandonado en el lugar.

Se levanta nota del hecho y será investigado por parte de la autoridad.

octubre 5, 2025 3:55 pm

