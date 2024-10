Encuentran culpables a homicidas de un hombre en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio en contra de los imputados a Raúl Maximiliano B. C., Eduardo Fabián G. C., y Elsa Lorena R. C., por cometer el delito de homicidio calificado en perjuicio de un hombre en la colonia Satélite.

De acuerdo con la investigación a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Vida, los hechos por los que los responsabilizaron, se registraron el 15 de noviembre del 2022 en el interior de un domicilio ubicado en la calle Hiperión, en donde a golpes, privaron de la vida a la víctima identificada como Óscar G. E., para luego trasladarla en un contenedor hasta el cruce de las calles Marte y Júpiter.

Policías investigadores les cumplimentaron las órdenes de aprehensión giradas en su contra, para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien presentó las pruebas contundentes para que el órgano jurisdiccional dictara la pena privativa de la libertad.

Será el próximo 11 de octubre, a las 09:30 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones, para conocer el tiempo que purgarán en el Cereso de la localidad.

La sentencia que se impondrá a los agresores, demuestra el cumplimiento con la procuración de justicia y para el restablecimiento del estado de derecho.